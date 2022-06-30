Об этом сообщил Центр при СНБО в телеграме .

В Запорожье россияне распространяют фейки, будто бы взрывы в порту Бердянска являются следствием разминирования территории. В Херсонской области они открыли загс и выдают российские свидетельства всем желающим.

В Донецкой области больница Лимана в результате российских обстрелов работает без света, воды и газа. Однако оккупанты обвиняют в этом ВСУ. В Луганской области выпускникам из ОРЛО предлагают поступать в российские университеты, но только в пределах временно оккупированных территорий.

В Харьковскую и Донецкую области захватчики в ближайшее время собираются прислать много пропагандистской литературы, в которой оправдывают войну РФ против Украины.

В Крыму жители Ялты жалуются, ведь обещанный оккупантами ремонт тротуаров оказался обманом. Вместо этого остались грязь и мусор.

Ранее Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 июня.

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