Центр при СНБО обнародовал подборку манипуляций и дезинформаций РФ на оккупированных территориях Украины
Центр при СНБО обнародовал манипуляции и фейки, которые россияне распространяли на оккупированных территориях Востока, Юга Украины и в Крыму
Об этом сообщил Центр при СНБО в телеграме .
В Запорожье россияне распространяют фейки, будто бы взрывы в порту Бердянска являются следствием разминирования территории. В Херсонской области они открыли загс и выдают российские свидетельства всем желающим.
В Донецкой области больница Лимана в результате российских обстрелов работает без света, воды и газа. Однако оккупанты обвиняют в этом ВСУ. В Луганской области выпускникам из ОРЛО предлагают поступать в российские университеты, но только в пределах временно оккупированных территорий.
В Харьковскую и Донецкую области захватчики в ближайшее время собираются прислать много пропагандистской литературы, в которой оправдывают войну РФ против Украины.
В Крыму жители Ялты жалуются, ведь обещанный оккупантами ремонт тротуаров оказался обманом. Вместо этого остались грязь и мусор.
- Ранее Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 июня.
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