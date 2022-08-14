Об этом сообщил Центр при СНБО в телеграмме .

StopRussia | MRIYA получает информацию о фейковых ресурсах, которые модераторы проверяют и призывают граждан блокировать.

Stop Russia War (@stop_russian_war_bot) позволяет отправить сообщение о позициях и размещении техники врага.

"Найди изменника!" (@Traitor_Search_bot) создан, чтобы сообщать об изменниках и коллаборантах, а также интернет-агентах, которые передают россиянам важную информацию или поддерживают их в соцсетях.

"Стоп мародер!" (@stop_marauder_ua_bot) собирает информацию о мародёрах, которые разворовывают имущество во время войны.

В начале марта в Минцифри создали чатбот в Telegram "Евраг", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

С 7 апреля в чате "Евраг" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле.

13 апреля ВСУ разыскивали российские комплексы связи Редут-2УС и просили очевидцев движения или дислокации такой техники сообщать об этом в чатбот "Враг".

24 мая в Минцифри назвали "евраг" одним из основных достижений в кибервойне с Россией.

По состоянию на 6 августа чатботом "Еврог" уже воспользовалось более 344 тыс. украинцев .

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