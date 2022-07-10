Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

В Запорожье россияне поджигают поля с пшеницей, чтобы дестабилизировать продовольственную состоятельность Украины.

На рынках Беларуси стала появляться продукция, угнанная оккупантами с временно оккупированной территории Херсонщины.

В Мариуполе оккупационная администрация и коллаборанты похищают уцелевшие машины горожан. Для этого часто используются эвакуаторы.

На временно оккупированной части Луганщины захватчики приглашают мужчин на работу, а через несколько дней обманом "мобилизуют" в российскую армию.

На захваченной части Харьковщины россияне "ввели" "военное положение" и комендантский час с 20:00 до 6:00, чтобы подавить сопротивление местных жителей.

10 июля Центр при СНБО сообщил, что в течение недели РФ распространяла фейки о якобы расколе Запада по поддержке Украины

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