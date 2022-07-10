Центр при СНБО назвал российские манипуляции на оккупированных территориях Украины
Центр при СНБО обнародовал подборку манипуляций России на временно оккупированных территориях Юга и Востока Украины
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .
В Запорожье россияне поджигают поля с пшеницей, чтобы дестабилизировать продовольственную состоятельность Украины.
На рынках Беларуси стала появляться продукция, угнанная оккупантами с временно оккупированной территории Херсонщины.
В Мариуполе оккупационная администрация и коллаборанты похищают уцелевшие машины горожан. Для этого часто используются эвакуаторы.
На временно оккупированной части Луганщины захватчики приглашают мужчин на работу, а через несколько дней обманом "мобилизуют" в российскую армию.
На захваченной части Харьковщины россияне "ввели" "военное положение" и комендантский час с 20:00 до 6:00, чтобы подавить сопротивление местных жителей.
- 10 июля Центр при СНБО сообщил, что в течение недели РФ распространяла фейки о якобы расколе Запада по поддержке Украины
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