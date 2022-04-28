Центр при СНБО напомнил, как подключиться к интернету в укрытиях

Об этом говорится в телеграм-канале ЦПД .



"Компания "Воля" вместе с "Дата Груп" подключают Wi-Fi и ТВ в Киеве или Киевской области в убежищах и укрытиях. Обратитесь по электронной почте [email protected] или оставьте заявку на платформе . Компания "Киевстар" обеспечивает подключение Wi-Fi по всей Украине. Чтобы подключить WI-FI в укрытии, следует обратиться с запросом по электронному адресу [email protected], указав контакты и адрес подключения", - отметили в Центре при СНБО.



Технический специалист компании свяжется относительно подключения в течение нескольких дней. В ЦПД сообщили, что Киевстар подключил к интернету более 830 бомбоубежищ и укрытий в 38 городах Украины. Также компания готова предоставлять услуги во всех 124 населенных пунктах, имеющих сеть "Домашний интернет" от Киевстара.

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