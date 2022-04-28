Центр при СНБО напомнил, как подключиться к интернету в укрытиях
Центр противодействия дезинформации напомнил, куда обращаться по поводу подключения Wi-Fi и телевидения в укрытиях
Об этом говорится в телеграм-канале ЦПД .
"Компания "Воля" вместе с "Дата Груп" подключают Wi-Fi и ТВ в Киеве или Киевской области в убежищах и укрытиях. Обратитесь по электронной почте [email protected] или оставьте заявку на платформе . Компания "Киевстар" обеспечивает подключение Wi-Fi по всей Украине. Чтобы подключить WI-FI в укрытии, следует обратиться с запросом по электронному адресу [email protected], указав контакты и адрес подключения", - отметили в Центре при СНБО.
Технический специалист компании свяжется относительно подключения в течение нескольких дней. В ЦПД сообщили, что Киевстар подключил к интернету более 830 бомбоубежищ и укрытий в 38 городах Украины. Также компания готова предоставлять услуги во всех 124 населенных пунктах, имеющих сеть "Домашний интернет" от Киевстара.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 33.89
- Актуальное
- Важное