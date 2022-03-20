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Центр при СНБО напомнил, как действовать в случае штурма города
Центр противодействия дезинформации напомнил правила поведения для гражданских жителей в случае штурма города
Об этом говорится в телеграмм-канале ЦПИ .
В случае штурма города необходимо:
- Заклеить окна скотчем. Клеить следует всю поверхность окна, лента в ленту, а не крест-накрест. Не подходить даже к заклеенным окнам.
- Всегда держать телефон заряженным и быть готовыми, что свет может выключиться.
- Использовать светомаскировку в ночное время.
- Если свет включается ночью, его не должно быть видно с улицы, чтобы враг не знал места пребывания человека.
- При обстреле необходимо оставаться на месте. Не надо пытаться сбежать с места обстрела и подвергать себя еще большей опасности. Выбегать на улицу при обстреле опасно.
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