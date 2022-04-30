Центр при СНБО и Генштаб ВСУ призвали блогеров и журналистов не оценивать публично украинскую армию и не снимать места обстрелов и перемещения ВСУ
Центр противодействия дезинформации и Генштаб просят блогеров, лидеров общественного мнения и журналистов не давать публичных оценок действиям украинской армии, не снимать места обстрелов, перемещения ВСУ и публиковать только проверенную информацию
Об этом говорится в телеграме Центра при СНБО.
"Удерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров, в частности ссылаясь "на собственные источники". Давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоповоды для роспропаганды", - отметили в ЦПД и подчеркнули, что только высшее военное руководство имеет полную информацию о военных действиях и может делать достоверные прогнозы.
Также журналистов, блогеров и лидеров общественного мнения просят не транслировать перемещение военных, не снимать места обстрелов и работу ПВО, тщательно проверять информацию перед ее обнародованием, доверять только официальным источникам.
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