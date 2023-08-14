Центр прав человека ZMINA: 21 украинский политзаключенный нуждается в немедленном лечении
Украинских политзаключенных в оккупированном Крыму и РФ около 200 человек, каждому определенное время пребывания в месте заключения не оказывалась медицинская помощь
Об этом в эфире Еспресо заявила менеджер проектов Центра прав человека ZMINA Виктория Нестеренко.
"Украинских политзаключенных в оккупированном Крыму и РФ около 200 человек. Так или иначе, каждый человек болеет. И каждому политзаключенному какое-то время пребывания в месте заключения не оказывалась медицинская помощь. Мы сейчас выделили 21 человека - они нуждаются в немедленной медицинской помощи", - сказала она.
Нестеренко добавила, что нельзя выделить, что у кого самая критическая ситуация.
"Эмиру-Усеин Куку сделали операцию на кишечнике и через несколько дней его вернули в колонию. Он должен был находиться под наблюдением не менее 10–14 дней. Ему не сказали, какую операцию провели, какой диагноз, не дали никаких рекомендаций по лечению и диете. Его жена гуглила, какие лекарства ему нужно принимать и передавала ему эту информацию самостоятельно. Есть также Сервет Газиев. Это крымский татарин, ему больше 60 лет. У него очень большие проблемы со здоровьем, хронические заболевания. Родственники не могут ему передать лекарства,таких ситуаций очень много", - подытожила правозащитница.
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