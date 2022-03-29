Центр оборонных инвестиций Эстонии предложил для украинских беженцев более 100 квартир

Об этом сообщает издание ERR.



На первом этапе беженцам от войны будут переданы 44 квартиры в здании. По данным издания, ожидается, что украинцы заселятся уже на этой неделе.



"Мы поддержали Украину военной техникой, а теперь поддерживаем беженцев из Украины и в Эстонии, предоставляя им 110 квартир. Эти люди были вынуждены покинуть родину из-за войны, и мы стараемся обеспечить им как можно хорошие условия, чтобы эти беженцы имели приют столько, сколько им нужно ",- сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет."



Квартиры готовы к сдаче, раньше они стояли пустыми, укомплектованы новыми матрасами, одеялами, подушками и простынями. На втором этапе будет предоставлено 66 квартир на 160 коек; работы в этих квартирах продолжаются.



Центр потратил десятки тысяч евро на работу по обновлению этих квартир и намерен использовать вещи, подаренные жителями Эстонии, для обустройства жилья. В общей сложности беженцам планируют предоставить 110 квартир на 276 коек.



На понедельник, 28 марта, Эстония приняла 24 610 беженцев из Украины.

Напомним, 10 марта Эстония объявила о временном прекращении выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации.

В Эстонии телеоператор Telia Eesti первым прекратил трансляцию российского канала РБК, распространяющего военную пропаганду РФ и оправдывающую войну России против Украины.

Также правительство Эстонии выступило за предоставление Украине ускоренной перспективы вступления в Европейский Союз.