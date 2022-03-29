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Центр оборонных инвестиций Эстонии предложил для украинских беженцев более 100 квартир

29 мартa, 2022 вторник
18:01
беженцы из Украины

Эстонский центр оборонных инвестиций предоставляет для приюта беженцев из Украины 110 квартир, ранее предназначенных для проживания военнослужащих Сил обороны Эстонии

Об этом сообщает издание ERR.

На первом этапе беженцам от войны будут переданы 44 квартиры в здании. По данным издания, ожидается, что украинцы заселятся уже на этой неделе.

"Мы поддержали Украину военной техникой, а теперь поддерживаем беженцев из Украины и в Эстонии, предоставляя им 110 квартир. Эти люди были вынуждены покинуть родину из-за войны, и мы стараемся обеспечить им как можно хорошие условия, чтобы эти беженцы имели приют столько, сколько им нужно ",- сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет."

Квартиры готовы к сдаче, раньше они стояли пустыми, укомплектованы новыми матрасами, одеялами, подушками и простынями. На втором этапе будет предоставлено 66 квартир на 160 коек; работы в этих квартирах продолжаются.

Центр потратил десятки тысяч евро на работу по обновлению этих квартир и намерен использовать вещи, подаренные жителями Эстонии, для обустройства жилья. В общей сложности беженцам планируют предоставить 110 квартир на 276 коек.

На понедельник, 28 марта, Эстония приняла 24 610 беженцев из Украины.

  • Напомним, 10 марта Эстония объявила о временном прекращении выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации.
  • В Эстонии телеоператор Telia Eesti первым прекратил трансляцию российского канала РБК, распространяющего военную пропаганду РФ и оправдывающую войну России против Украины.
  • Также правительство Эстонии выступило за предоставление Украине ускоренной перспективы вступления в Европейский Союз.
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