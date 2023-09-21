Центр нацсопротивления разработал постер, посвященный уничтожению Черноморского флота РФ

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Мы разработали серию постеров, посвященных методическому уничтожению Черноморского флота РФ Силами Обороны Украины", - говорится в заявлении.

Сообщается, что первый пост посвящен недавно успешной атаке по сухому доку в Севастополе. Тогда крылатая ракета Storm Shadow попала в первый в мире крупный десантный корабль ВДК "Минск".

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Также ожидается следующий пост из серии.

Фото: Центр национального сопротивления

Украинцам предлагают распечатать постер .

Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ

В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер окупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских окупантов.

Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно, Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака субмарина противника - редкая операция в истории войн Спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".

Вечером воскресенья, 17 сентября, во временно оккупированном Севастополе и на мысе Фиолент якобы раздались взрывы.

20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.