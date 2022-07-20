Центр нацсопротивления получил данные россиян, причастных к зверствам в Буче

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Некоторые военные РФ могут верить, что они смогут избежать публичности и соответственно наказания. Но опыт расследования крушения МН17 показал другое", – говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что определенную информацию о расследовании авиакатастрофы лайнера над Донетчиной предоставили российские военные, решившие воспользоваться программой защиты свидетелей. На этот раз случилось похоже.

"Наверное, такая же логика была у некоторых неравнодушных военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (военная часть 71289, пункт постоянной дислокации – город Уссурийск Приморского края). Недавно в адрес Центра национального сопротивления был послан целый масс. Вместе с другими подразделениями эта бригада участвовала в наступлении на Киевскую область в феврале 2022 года и успела "засветиться" в Буче", - сообщил Центр национального сопротивления.

Теперь ЦНС располагает разными материалами – фотографиями, паспортами, служебными удостоверениями, адресами и фото мест проживания, финансовыми документами. Причем не только самих военных, но и членов их семей. Также есть много служебной информации, таких как приказы, инструкции, списки личного состава, сведения и тому подобное, – говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко говорил о 1137 погибших жителях Бучанского района Киевской области, непосредственно в городе Буча – 461 человек. В соседнем с Бучей городе Ирпене, по обнародованной 30 марта информации от мэра Александра Маркушина, от рук российских оккупантов погибли 200-300 мирных жителей.

По состоянию на 17 июля, правоохранители обнаружили в Киевской области 1 346 тел мирных жителей, убитых российскими военными.

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