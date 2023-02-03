Центр нацпротива опроверг заявления россиян о привлечении ими боевых роботов "Маркер" на фронте
Эксперты Центра национального сопротивления опровергли сообщения россиян, будто армия РФ использует на фронте роботы "Маркер"
Об этом говорится на странице Центра национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что российские пропагандисты распространили видео с фронта на Донбассе: якобы туда прибыли боевые роботы РФ "Маркер".
"Однако на обнародованных кадрах мы видим не ангар где-то на Донбассе, а гаражи в Таганроге, вблизи корпуса "Южного федерального университета", кафедры механики и "Фонда содействия инновациям"", - утвердили в ЦНС.
- Напомним, временный руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов рассказал в эфире Еспресо, что качество российских фейков против Украины все хуже и хуже, но их количество остается большим.
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