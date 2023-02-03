Об этом говорится на странице Центра национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российские пропагандисты распространили видео с фронта на Донбассе: якобы туда прибыли боевые роботы РФ "Маркер".

"Однако на обнародованных кадрах мы видим не ангар где-то на Донбассе, а гаражи в Таганроге, вблизи корпуса "Южного федерального университета", кафедры механики и "Фонда содействия инновациям"", - утвердили в ЦНС.