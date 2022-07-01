Центр координации надежности энергосистемы стран Балтии уже работает

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на литовскую компанию Litgrid.

Начал действовать Региональный координационный центр, который создали три системных оператора сетей передачи электроэнергии в странах Балтии. Структура, которая будет действовать как независимая организация и возглавляемая по одному менеджеру от каждой страны, открыла свой центральный офис в Таллинне, а региональные подразделения будут работать в Латвии и Литве.

Как отметил руководитель отдела системного управления компании Донатаса Мателениса, центр будет рассчитывать пропускную способность линий электропередач между странами, оценивать надежность и адекватность системы, планировать отключение линий и разрабатывать общую модель сети.

"Создание регионального координационного центра будет способствовать более гармоничной реализации синхронизации, поскольку позволит осуществить общие процессы координации надежности сети в регионе и с другими западными операторами в соответствии с европейскими требованиями сетевых кодексов", — рассказал о начальной деятельности центра (которая в перспективе будет расширена до более чем десяти функций) Донатас Мателленис.

Региональный координационный центр стран Балтии является одним из шести действующих в Европе центров, создание которых предусмотрено положениями пакета экологически чистой энергии ЕС.

Ранее системные операторы прибалтийских стран - Elering, AST и Litgrid – вместе решили повысить эффективность мер по балансированию энергосистем трех государств и избегать дисбаланса по отношению к энергосистеме России. Они договорились поддерживать свои энергосистемы в равновесии по отношению к энергосистеме РФ. Для управления этим балансом балтийские операторы будут теперь использовать только резервы на территории стран ЕС. До сих пор для такой балансировки операторы пользовались услугами российского холдинга "Интер РАО" (MOEX: IRAO).

С советских времен энергосистемы стран Балтии действовали в так называемом энергокольце БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва), в которой первоначальное управление частотой обеспечивает российский оператор сети. Эстония, Латвия и Литва неоднократно заявляли о планах выйти из Брэлла.

Европейские сетевые операторы готовы реализовать долгосрочный план по включению стран Балтии, возлагаемых на российскую электросеть, в систему ЕС, если РФ отключит их

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