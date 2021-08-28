Центр города Харькова перекроют на три дня

Как сообщили в городском Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой мероприятий ко Дню знаний, информирует Еспресо.TV .



Так, с 7:00 30 августа до 20:00 1 сентября движение будет запрещен на пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. На этот период движение транспорта будет организовано по ул. Тринклера и пр. Независимости.



С 16:00 до 19:30 30 августа и с 16:00 до 20:00 1 сентября будет запрещено движение транспорта на ул. Сумской на участке от ул. Женщин-мироносиц до пр. Независимости. В связи с этим, маршруты некоторых автобусов изменятся следующим образом:



№20е: изменит конечную остановку и высаживать пассажиров на остановке "Ст. М." Госпром ";



№119: - ул. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: ул. Кооперативная - пер. Плетневский) - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;

202: - ул. Благовещенская - ул. Клочковская - Клочковской спуск - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе и далее по маршруту.



Кроме того, с 16:00 до 19:30 30 августа и с 16:00 до 20:00 1 сентября запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской на участке от пр. Независимости до ул. Конституции. В связи с этим, маршруты троллейбусов изменятся следующим образом:



№17: - разворотный круг "Ул. Рудика" - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - разворот на автономном ходе через перекресток пр. Независимости / пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Чкалова - разворотный круг "Ул. Рудика";

№50: - разворотный круг "Пятихатки" - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - разворот на автономном ходе через перекресток пр. Независимости / пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - разворотный круг "Пятихатки".





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