Центр Европы сдвинулся из Берлина в Варшаву, - польский политик Чех
В сфере безопасности центр Европы перенесся из Берлина в Варшаву
Об этом сказал польский политик Мирослав Чех в эфире Еспресо.
"Начальник польского Генштаба генерал Анджейчак, вернувшийся в декабре из поездки в Вашингтон, он генерал, в Польше генералы о политике не говорят, когда они на службе, но он сказал, что центр Европы сдвинулся из Берлина в Варшаву, и это факт. В сфере безопасности этот факт произошел", - подчеркнул он.
Политик отметил, что из этого вытекают определенные последствия, и такая конструкция не временная, ведь нужно учитывать фактор Украины.
30 марта Мирослав Чех сказал, что Украина не выпадет из приоритетов американской политики.
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