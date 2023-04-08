Об этом сказал польский политик Мирослав Чех в эфире Еспресо.

"Начальник польского Генштаба генерал Анджейчак, вернувшийся в декабре из поездки в Вашингтон, он генерал, в Польше генералы о политике не говорят, когда они на службе, но он сказал, что центр Европы сдвинулся из Берлина в Варшаву, и это факт. В сфере безопасности этот факт произошел", - подчеркнул он.

Политик отметил, что из этого вытекают определенные последствия, и такая конструкция не временная, ведь нужно учитывать фактор Украины.

30 марта Мирослав Чех сказал, что Украина не выпадет из приоритетов американской политики.