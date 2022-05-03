Ценой собственной жизни: 70-летняя жительница Киевщины помогла ВСУ уничтожить более 100 единиц тяжелой техники врага

Об этом сообщает Территориальная оборона ВС Украины.

Женщина жила в крайнем доме в деревне. Она пешком выходила к врагам, считала технику. Возвращалась домой и рассказывала сыну по телефону все, что увидела.

"Были такие случаи, когда она уходила, сбивалась, возвращалась назад и пересчитывала", – рассказывает военный.

Ей удалось навести украинских военных на около 100 единиц тяжелой техники врага, в том числе 2 БУКа и одну станцию, которая глушит связь – РЛС.

Однако когда орки поняли, кто наводил ВСУ на их технику – они сравняли с землей дом героической пенсионерки, после чего переехали остатки здания еще и танками.

По словам военных, к сожалению, женщина погибла. Однако именно благодаря ее действиям враг не смог пойти дальше населенного пункта.