Ценой собственной жизни: 70-летняя жительница Киевщины помогла ВСУ уничтожить более 100 единиц тяжелой техники врага
70-летняя жительница села Мотыжин Киевской области в течение двух недель помогала военным ВСУ уничтожать врага
Об этом сообщает Территориальная оборона ВС Украины.
Женщина жила в крайнем доме в деревне. Она пешком выходила к врагам, считала технику. Возвращалась домой и рассказывала сыну по телефону все, что увидела.
"Были такие случаи, когда она уходила, сбивалась, возвращалась назад и пересчитывала", – рассказывает военный.
Ей удалось навести украинских военных на около 100 единиц тяжелой техники врага, в том числе 2 БУКа и одну станцию, которая глушит связь – РЛС.
Однако когда орки поняли, кто наводил ВСУ на их технику – они сравняли с землей дом героической пенсионерки, после чего переехали остатки здания еще и танками.
По словам военных, к сожалению, женщина погибла. Однако именно благодаря ее действиям враг не смог пойти дальше населенного пункта.
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