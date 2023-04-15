Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Никакой рациональности сейчас не существует в кремлевских головах, там есть подход "бери, что можешь забрать". То, что они могли забрать от Украины, взяли, а вопрос - смогут ли они это удержать. Мы все ждем следующие месяцы и имеем большие надежды на ВСУ. Думаю, что Путин не ограничится какими-либо стандартами по сохранению иллюзии независимости Беларуси и законности. Если будет необходимость для усиления его статуса и имиджа через расширение границ российской империи, то он это сделает. Вопрос только, в каком формате это произойдет, будет ли это в формате союзного государства. Мы видим, что в Южной Осетии так же хотели провести референдум о вступлении этой непризнанной республики в состав России, а местные элиты были против. Там пришел новый президент и сказал, что такие вещи проводить не будут. Они даже не могут включить в состав России Приднестровье, хотя там референдум состоялся гораздо раньше. Сейчас это все может измениться", - сказал белорусский политолог.

Павел Усов добавил, что Путин не будет думать, будут довольны белорусы и Лукашенко или нет.

"Снова здесь вопрос: в течение какого времени это произойдет, год или два, потому что через три года уже не будет недовольных в Беларуси, Лукашенко зачистит страну. И тогда из Беларуси можно будет делать все что угодно. Процесс поглощения Россией Беларуси может быть ускорен поражением РФ в Украине. Произойдет контрнаступление, которое, к сожалению, не выйдет за пределы Украины. Скорее всего Россия останется на некоторое время в том формате, в котором есть сейчас. Все потери будут компенсированы дефрагментацией Беларуси, то есть ценой Беларуси Путин попытается компенсировать недовольство ура-патриотов в самой России", - отметил Усов.