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Ценностное несоответствие: Евродепутаты хотят лишить Венгрию права возглавить ЕС в 2024 году, - Euractiv

27 мая, 2023 суббота
03:37
Мир

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в Евросоюзе на ротационной основе в 2024 году

Такую оценку содержит проект резолюции, который на следующей неделе будет рассмотрен депутатами Европарламента, сообщило издание Euractiv.

Проект документа поддержали основные партии Европарламента.

Венгерское правительство должно возглавить Совет министров ЕС на полгода с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих выборов в Европарламент.

Издание отмечает, что хотя ротационное президентство имеет гораздо меньшее политическое влияние на формирование дебатов после введения должности постоянного президента Европейского совета Лиссабонским договором, оно отвечает за формирование переговоров по законам ЕС.

Проект резолюции "подвергает сомнению способность Венгрии надежно справиться с этой задачей в 2024 году, учитывая ее несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении Европейского союза, а также принципе добросовестного сотрудничества".

Проект резолюции содержит призыв к правительствам стран ЕС "найти надлежащее решение как можно скорее".

Представители властей Венгрии осудили позицию евродепутатов. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что "настоящая причина" инициативы состоит в том, что "им не нравится позиция Венгрии, которая поддерживает мир, и они пытаются втянуть нас в конфликт".

"Мы не позволим им отобрать такую возможность у Венгрии", – добавила министерша юстиции Юдит Варга.

  • Напомним, Венгрия заявила о поддержке "мирного плана" Китая по Украине, который абсолютно отвергают все страны ЕС.
  • Орбан сравнил ЕС с планами Гитлера. В Чехии заявили, что "никто не принуждает Венгрию быть членом этого сообщества".
  • Представитель правительства Венгрии назвал ЕС и НАТО "стороной конфликта в Украине".
  • 23 мая Орбан заявил , что Украина не способна победить РФ. У Кулебы отреагировали. Главный дипломат ЕС Боррель также подверг резкой критике это заявление Орбана.
  • Также Венгрия блокирует очередной транш помощи ЕС Украине, за что ее открыто критикуют , в частности, в Германии.
ЕС
Венгрия
Война с Россией
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