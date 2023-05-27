Ценностное несоответствие: Евродепутаты хотят лишить Венгрию права возглавить ЕС в 2024 году, - Euractiv
Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в Евросоюзе на ротационной основе в 2024 году
Такую оценку содержит проект резолюции, который на следующей неделе будет рассмотрен депутатами Европарламента, сообщило издание Euractiv.
Проект документа поддержали основные партии Европарламента.
Венгерское правительство должно возглавить Совет министров ЕС на полгода с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих выборов в Европарламент.
Издание отмечает, что хотя ротационное президентство имеет гораздо меньшее политическое влияние на формирование дебатов после введения должности постоянного президента Европейского совета Лиссабонским договором, оно отвечает за формирование переговоров по законам ЕС.
Проект резолюции "подвергает сомнению способность Венгрии надежно справиться с этой задачей в 2024 году, учитывая ее несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении Европейского союза, а также принципе добросовестного сотрудничества".
Проект резолюции содержит призыв к правительствам стран ЕС "найти надлежащее решение как можно скорее".
Представители властей Венгрии осудили позицию евродепутатов. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что "настоящая причина" инициативы состоит в том, что "им не нравится позиция Венгрии, которая поддерживает мир, и они пытаются втянуть нас в конфликт".
"Мы не позволим им отобрать такую возможность у Венгрии", – добавила министерша юстиции Юдит Варга.
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