Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Путем выдачи повестки ценителям пляжного отдыха и купания военные напомнили, что в стране идет война, и силы граждан призывного возраста могут потребоваться в организации охраны и обороны Украины", - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством, когда объявлена общая мобилизация, мужчины призывного возраста обязаны явиться на сборные пункты в соответствующие сроки, указанные в мобилизационных удостоверениях, повестках или распоряжениях центров комплектования. Также военнообязанным запрещается изменять место жительства без разрешения начальника районного территориального центра комплектования.

"Итак, где и когда вы получите повестку, не имеет принципиального значения. Сотрудники районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки уполномочены вручить ее или посетив по месту вашего проживания, или встретив вас по маршруту вашего следования, или в других общественных местах", - сообщили в оперативном командовании

В общем, получить приглашение в центр комплектования можно на улицах, в любом общественном месте или по месту жительства.

15 июня мы писали о мобилизации в Украине и объясняли, кто имеет право получить бронь.

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