Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам встречи с главами государств и правительств ЕС, пишет Укринформ.

Она отметила необходимость "избегать признаков усталости" и отметила, что соглашение о поставках боеприпасов является поворотным пунктом для ЕС.

"Главное послание, которое я передала главам государств и правительств от Европейского Парламента – что мы должны продолжать поддерживать Украину в ее самозащите. Мы должны продолжать демонстрировать солидарность и избегать любых признаков усталости, несмотря на уже достигнутое. в начале этой недели является поворотным пунктом для самого Европейского Союза", - сказала Мецола.

Она также подчеркнула, что свобода Украины важна для ЕС, ведь это один из факторов мира.

"Европа всегда будет выступать за мир, за реальный мир, за ответственность и справедливость. Но для того чтобы был мир, Украина должна быть свободной. Это важно для ЕС, чтобы Украина была свободной. Цена свободы никогда не может быть слишком высокой", – комментирует президент.