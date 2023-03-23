"Цена свободы не может быть слишком высокой": президент Европарламента призвала мир к продолжению поддержки Украины
Президент Европарламента Роберта Мецола 23 марта призвала мир и дальше поддерживать Украину, поскольку "цена свободы не может быть слишком высокой"
Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам встречи с главами государств и правительств ЕС, пишет Укринформ.
Она отметила необходимость "избегать признаков усталости" и отметила, что соглашение о поставках боеприпасов является поворотным пунктом для ЕС.
"Главное послание, которое я передала главам государств и правительств от Европейского Парламента – что мы должны продолжать поддерживать Украину в ее самозащите. Мы должны продолжать демонстрировать солидарность и избегать любых признаков усталости, несмотря на уже достигнутое. в начале этой недели является поворотным пунктом для самого Европейского Союза", - сказала Мецола.
Она также подчеркнула, что свобода Украины важна для ЕС, ведь это один из факторов мира.
"Европа всегда будет выступать за мир, за реальный мир, за ответственность и справедливость. Но для того чтобы был мир, Украина должна быть свободной. Это важно для ЕС, чтобы Украина была свободной. Цена свободы никогда не может быть слишком высокой", – комментирует президент.
- Лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов Украины, также они поддержали поставки ракет, если потребуется.
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