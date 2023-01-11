Цена Соледара – наше наступление
Стиль войны штурмом в лоб с безлимитным мясом и артиллерией использовал российский генерал Лапин под Северодонецком
Говорят, товарища Лапина, которого проклинали Кадыров и Пригожин, назначили командовать сухопутными войсками оккупантов. В этом суть путинского режима и вся его слабость – своих не оценивают по результатам или компетентности, свои – это свои. Это те, с кем ты много лет воровал и праздновал, а потому как ты будешь их наказывать. И это отлично. Потому что, как я говорил, генералы-дебилы и путинская коррупция наши величайшие союзники в этой войне.
Но я думаю, что Лапин никуда не уходил. И анализ боевых действий производит впечатление, что он и является автором всего происходящего сейчас под Соледаром — Бахмутом.
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Стиль войны штурмом в лоб с безлимитным мясом и артиллерией использовал именно Лапин под Северодонецком. Лапин не изобрел тактику "выдавливания", но он точно величайший ее последователь
Во-первых, стиль войны штурмом в лоб с безлимитным мясом и артиллерией использовал именно он под Северодонецком. Лапин не изобрел тактику "выдавливания", но он точно величайший ее последователь.
Во-вторых, атака на Соледар задумывалась еще в июле. Тогда цель взять Соледар имела целью разрезать линию обороны Северск — Бахмут, и вместе с войсками оккупантов под Лиманом окружить Северск, а затем взяться за Бахмут с трех сторон.
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Теперь никаких оккупантов в Лимане нет, по мнению Кадырова, благодаря Лапину. Поэтому взятие Соледара и продвижение дальше наоборот ставит кафиров под угрозу удара с севера. В то время как Бахмут никоим образом не отрезан.
Какая цена этого всего? Цена – наше будущее наступление. Соледар и Бахмут — это колоссальное истощение ресурсов врага.
Что происходит на самом деле? Всем нам очень тяжело получать новости из Соледара и Бахмута. Почему какая цена этого всего? Цена – наше будущее наступление. Соледар и Бахмут – это колоссальное истощение ресурсов врага. Да, может, у него много мяса, но поверьте — со снарядами и техникой у него уже все очень и очень сложно. Масштабы июня ему уже давно не снятся, а скоро не будут сниться и масштабы декабря.
Поэтому так – защитники Соледара и Бахмута сейчас вносят огромный вклад в наше будущее контрнаступление. А с ним и приближение конца войны.
Об авторе. Виктор Андрусов, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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