Об этом в эфире Еспресо заявил соучредитель благотворительного фонда "Хвыля91" Александр Яковенко.

"По моим подсчетам, для фронта нужно где-то 100 тысяч FPV-дронов в месяц. Это примерно $30 млн ежемесячно нужно тратить на такую систему уничтожения врага. Это очень маленькие деньги в контексте войны. $30 млн – это пять выстрелов из ПВО Patriot", - сказал он.

По словам Яковенко, это более чем возможно сделать волонтерскими деньгами, обществом, но в любом случае в будущем к этому должно присоединиться государство.

"Оно это делает, государство начинает закупать FPV-дроны у производителей, и это очень правильный путь. Это надо делать как можно быстрее - сейчас у нас очень большой кризис относительно этих дронов на фронте. У врага их больше, и мы должны с этим работать. Дрон за $300-350 не может быть дефицитом, их должно быть много. Статистика попаданий - где-то 20%. Когда 10 дронов стоят $4 тыс., а ты уничтожаешь технику за полмиллиона - есть понимание, что это очень эффективно", - подытожил волонтер.