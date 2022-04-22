Цена применения ядерного оружия для России будет астрономической, - Нуланд

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она отметила, что Путин уже давал приказ совершать ужасные и сверхжесткие военные преступления, а следовательно возможно все и "надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями".

"Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира, но также будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России", – сказала Нуланд.

Она заверила, что при таком катастрофическом сценарии Украину не оставят наедине, поскольку использование такого оружия выведет ситуацию на новый уровень.

"Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России нынешняя агрессия – в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", - сказала Нуланд.

Напомним, Виктория Нуланд Реактивные также заявила , что системы залпового огня США уже поступают в Украину.

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