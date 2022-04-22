Цена применения ядерного оружия для России будет астрономической, - Нуланд
США не исключают применения Россией ядерного оружия, а потому доносят до президента РФ Путина сигнал о том, что этот шаг будет иметь абсолютно катастрофические последствия для него и России
Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Она отметила, что Путин уже давал приказ совершать ужасные и сверхжесткие военные преступления, а следовательно возможно все и "надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями".
"Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира, но также будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России", – сказала Нуланд.
Она заверила, что при таком катастрофическом сценарии Украину не оставят наедине, поскольку использование такого оружия выведет ситуацию на новый уровень.
"Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России нынешняя агрессия – в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", - сказала Нуланд.
- Напомним, Виктория Нуланд Реактивные также заявила , что системы залпового огня США уже поступают в Украину.
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