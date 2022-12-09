Об этом свидетельствуют данные поставщика информации о ценах на рынке Argus Media, пишет Bloomberg.

Аналитики Bloomberg отмечают, что стоимость российской Urals снижается из-за потери европейских рынков, растущих ставок на ее перевозку и сокращения количества возможных покупателей. Более низкая цена на энергоноситель необходима для конкуренции на рынках Азии.

Агентство отмечает, что Urals торгуется на уровнях цены, значительно ниже потолка, установленного в Европейском Союзе и странах G7.

Ключевым фактором, вызывающим падение цены на Urals, является, вероятно, потеря европейских рынков, а не ограничения, сказал Майкл Каролан, руководитель отдела ценообразования на нефть в регионе EMEA в Argus.

"У Urals сейчас нет клиентов на границе, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей на большие расстояния. Это объясняется санкциями и предыдущими самосанкциями европейских нефтепереработчиков, а не ограничением цены", — сказал он.

В то же время, сорт российской нефти ESPO стоит до $67,11 за баррель. Агентство добавляет, что оба сорта сейчас значительно дешевле фьючерсов на Brent, которые в четверг составляли около $78,50.

Urals - это экспортная марка нефтяной смеси, которая получается в результате смешивания в системе трубопроводов Транснефти тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья.

ESPO – сорт нефти, производимой в Сибири. Ее закупают страны Азии. Ранее она также поставлялась в США. В марте США заявляли о планах отказа от покупки российской нефти.

1 декабря стало известно, что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза.

Путин допустил сокращение добычи нефти из-за ценового потолка.

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