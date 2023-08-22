"Цена – огромная, но свобода – не бесплатна. У нас нет другого выхода", – командир роты 47 ОМБр Александр Ширшин. Спецпроект "Украина: цена свободы"

Первые боевые выезды Александра Ширшина были на юге, на Херсонском направлении. В районы Снигиревки, а потом в Трудолюбовке. Впрочем, по словам Александра, первый боевой опыт получил позже – на востоке Украины. Воевал на разных направлениях. С побратимами оборонял и Золотое на Луганщине. Тогда с ним приключился случай, когда чудом остался жив. В машину прилетели два танковых снаряда. Александр получил ранение, прошел реабилитацию и снова вернулся в армию. Стал известен благодаря фото из окопа с книгой Тимоти Снайдера. Фотографию историк опубликовал в социальных сетях.

Фото: Минобороны Украины

Почему Вы решили пойти воевать во время полномасштабной войны? Почему для Вас было важно отправиться в армию?

За несколько месяцев до полномасштабной войны я решил, что пойду в армию. Я допускал, что такая ситуация возможна и отдавал себе отчет, что нам нужно будет бросить много усилий. Понимал, что война будет в крупных масштабах и участие каждого необходимо. Соответственно, я осознавал свою ответственность перед родными, близкими и страной в целом.

Фото: архив Александра Ширшина

Как Вы думаете, что эта война значит в целом для развития Украины и в частности освобождения от русского ига?

Еще американский историк Чарльз Тилли когда-то говорил, что войны творят государство. Так оно и есть. Никогда не было в истории такого периода, когда люди не воевали бы. Война часто приводила к определенным изменениям. В некоторых случаях эти изменения были отрицательными, а в других способствовали активному развитию. Соответственно для нас это, кроме того, что освобождение от российского ига, борьба за свободу, но и то, что должно привести к определенным изменениям, и я очень надеюсь, мечтаю, что эти изменения будут положительными во всех сферах. Мы не можем продолжать жить так, как жили раньше. После этой войны у нас должны бы происходить добрые перемены.

Фото: архив Александра Ширшина

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Что Вы скажете о реакции украинцев на войну?

Реакция украинцев на войну очень разная. И мы можем увидеть поначалу как было объединение на уровне граждан. Все включились в работу. На данном этапе у нас есть отрицательные показатели. Все больше людей устают от войны, меньше хотят идти в военкоматы и готовы рисковать своей жизнью и защищать. Это действительно не очень хорошо. Также мы можем увидеть определенные изменения в восприятии самой России в восприятии российских продуктов. Восприятие разное, это очень сложный, широкий вопрос. Есть положительные и нехорошие части.

Больше года продолжается полномасштабная война. Какой ценой мы освобождаем территорию?

Цену мы платим очень большую. Кроме того, что мы теряем много жизней, люди платят своим здоровьем. Мы можем подойти к этому вопросу чисто со статистической точки зрения. И сосчитать количество. Она немалая. Каждая потеря, каждая жизнь – большая цена, которую платим за нашу свободу. Помимо того, что погибают военные, защищающие землю, включившиеся таким образом в работу, также гибнут гражданские и дети. В перспективе мы можем иметь проблемы в демографической ситуации. Поэтому цена огромна, но свобода не бесплатна. У нас нет другого выхода. Должны продолжать и эту свободу завоевать, чего бы она нам ни стоила. Я не рассматриваю другой вариант.

Какой Вы хотели бы видеть Украину после победы?

Фото: архив Александра Ширшина

Я хочу видеть Украину страной счастливых людей. Когда встречаешь человека и видишь счастье и радость в его глазах, а не угнетенность и печаль. Я думаю, что это первоочередное. Также хотел бы видеть ответственных граждан, которые, понимая уплаченную цену за все, что произошло, будут стоять за свою страну, чтобы в Украине происходили необходимые изменения, которым не безразлично. Граждан, которые ценят свою страну, а не обесценивают то, что у нас есть. Даже сравнивая опыт других стран. У нас есть определенная гордость за свою страну и нацию. Это то, что должно было бы состояться. Точно должно быть развитие политической, социальной, медицинской сферы. Абсолютного каждого направления. Мы должны выйти на новый уровень. Я очень мечтаю и хочу видеть изменения в воинской части, то есть изменения в армии, ВСУ, с новыми подходами, с соответствующим отношением к людям, к личному составу с соответствующим отношением к процессам и всему остальному. Мы должны стать страной, которой будут восхищаться и гордиться другие.

Справка. Материал создан в рамках спецпроекта "Украина: Цена Свободы", который выходит на всех платформах Еспресо и посвящен Дню Независимости. В спецпроекте мы анализируем разные аспекты пути Украины, от провозглашения Независимости до настоящего, рассматриваем будущие перспективы и сценарии развития после победы, показываем лицо независимой Украины и рассказываем о цене, которую приходится платить нашей стране за свободу и независимость.