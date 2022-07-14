Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает "Экономическая правда".

Нефть впервые с начала войны в Украине опустилась ниже отметки, на которой она торговалась в двадцатых числах февраля – в последние дни перед вторжением.

После падения ниже 95 долларов стоимость нефти вернулась на уровень чуть выше 96 долларов, что более чем на 3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть устойчиво снижаются за последние недели на фоне ожиданий усиления денежно-кредитной политики ФРС, что может привести к рецессии в американской экономике.

Кроме того, снижению цен способствует удорожание доллара по отношению к другим резервным валютам.

После начала войны нефть значительно дорожала в связи с опасениями, что Россия на фоне санкций может ограничить добычу.

Накануне стало известно, что США ведут переговоры с ЕС и Великобританией о введении максимальной цены на российскую нефть.

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