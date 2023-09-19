Цена на нефть растет четвертую сессию подряд из-за опасений дефицита предложения

Об этом информирует Reuters .

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,1% до 92,46 доллара за баррель, а на мировую Brent – на 0,49% до 94,89 доллара за баррель.

Это самый высокий уровень цен за последние 10 месяцев для обоих сортов нефти.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), добыча нефти в Штатах в основных сланцевых районах снизится до 9,393 млн б/д в октябре, что является самым низким показателем с мая 2023 года. Добыча будет уменьшаться уже третий месяц.

Сообщается, что это произошло после того, как в текущем месяце Саудовская Аравия и Россия согласились продолжить сокращение добычи на 1,3 миллиона б/д до конца года.

"Был устойчивый краткосрочный восходящий тренд, наблюдавшийся в фьючерсах на сырую нефть марки WTI, где предыдущие падения удерживались его 5-дневным скользящим средним с 29 августа… что сейчас выступает ключевым краткосрочным показателем поддержки на уровне около 89,90 долларов за баррель" – сказал старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Келвин Вонг.

Аналитики National Australia Bank предупредили, что "перекуп" нефти может привести к коррекции цен. Они также обратили внимание на волатильность после заявлений генерального директора Saudi Aramco Амина Насера и министра энергетики Саудовской Аравии в понедельник.

Генеральный директор Aramco снизил долгосрочный прогноз компании по спросу, теперь прогнозируя, что мировой спрос достигнет 110 миллионов баррелей в сутки к 2030 году по сравнению с последней оценкой в 125 миллионов баррелей в сутки.

Что предшествовало

30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

В понедельник, 18 сентября, цены на нефть продолжили расти после того, как на прошлой неделе они показали сильный рост. По итогам недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, а WTI – на 3,7%.