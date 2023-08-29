Цена на нефть остается стабильной из-за неопределенности спроса

Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что цены на нефть марки Brent подорожали на 28 центов до 84,70 доллара за баррель до 08:20 по Гринвичу, а американская нефть West Texas Intermediate поднялась на 25 центов до 80,35 доллара за баррель.

В то время как сокращение предложения в рамках ОПЕК+ повысило цены на Brent и WTI примерно на 12% и 13% соответственно, с начала третьего квартала глобальный спрос на нефть со стороны двух крупнейших экономик мира – США и Китая – обостряется, говорят аналитики.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в пятницу, что центральному банку США, возможно, придется повысить ставки, чтобы охладить стойкую инфляцию.

Тем временем восстановление экономики Китая после пандемии замедлилось из-за низких потребительских расходов и стремительного роста кредитования, что заставило Пекин снизить ключевые ставки, чтобы поддержать активность в крупнейшем импортере нефти в мире.