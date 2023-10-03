Цена на нефть Brent снизилась до $89,74 за баррель

Об этом сообщает Enkorr.

На лондонской бирже ICE Futures декабрьский фьючерс на нефть Brent стоит $89,74 за баррель, что на $0,97 (1,07%) меньше, чем закрытие предыдущего дня. В понедельник он снизился на $1,49 (1,6%) – до $90,71 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ноябрьский фьючерс на нефть WTI потерял $0,74 (0,83%) и составил $88,08 за баррель. В предыдущую сессию он просел на $1,97 (2,2%) – до $88,82 за баррель.

Доллар укрепился из-за того, что правительство США избежало шатдауна и может повысить ставку Федрезерву. Индекс ICE доллара к шести основным мировым валютам достиг наивысшего уровня с ноября прошлого года.

"Снижение цен на нефть очень слабо связано с фундаментальными показателями и вызвано ростом доходности гособлигаций США и укреплением доллара. Я думаю, что котировки имеют потенциал к дальнейшему росту", – написал Уоррен Паттерсон из ING.

Старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешинский отметил, что нефть активно росла летом и до сих пор получает поддержку в результате опасений относительно предложения топлива на мировом рынке: "В то же время с технической точки зрения нефть перекуплена, и, кажется, начинается фаза коррекции".

Внимание инвесторов направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится 4 октября.

Что предшествовало

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.

Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Еще 27 сентября утром цена на нефть составляла $94,91 за баррель. А 28 сентября уже – $97,3 за баррель.

После сильных колебаний цен на нефть 27 и 28 сентября рынок вошел в фазу стабилизации и не показал значительных изменений в пятницу. Нефть Brent держалась на уровне $95 за баррель.

2 октября цена упала до $92,32 за баррель.