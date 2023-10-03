Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Цена на нефть Brent снизилась до $89,74 за баррель

Цена на нефть Brent снизилась до $89,74 за баррель

3 октября, 2023 вторник
10:45
Экономика

Во вторник нефть дешевеет после того, как 2 октября подает до самого низкого уровня за три недели. Причиной этого является укрепление доллара и ожидание повышения ставки Федеральной резервной системы США

Об этом сообщает Enkorr.

На лондонской бирже ICE Futures декабрьский фьючерс на нефть Brent стоит $89,74 за баррель, что на $0,97 (1,07%) меньше, чем закрытие предыдущего дня. В понедельник он снизился на $1,49 (1,6%) – до $90,71 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ноябрьский фьючерс на нефть WTI потерял $0,74 (0,83%) и составил $88,08 за баррель. В предыдущую сессию он просел на $1,97 (2,2%) – до $88,82 за баррель.

Доллар укрепился из-за того, что правительство США избежало шатдауна и может повысить ставку Федрезерву. Индекс ICE доллара к шести основным мировым валютам достиг наивысшего уровня с ноября прошлого года.

"Снижение цен на нефть очень слабо связано с фундаментальными показателями и вызвано ростом доходности гособлигаций США и укреплением доллара. Я думаю, что котировки имеют потенциал к дальнейшему росту", – написал Уоррен Паттерсон из ING.

Старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешинский отметил, что нефть активно росла летом и до сих пор получает поддержку в результате опасений относительно предложения топлива на мировом рынке: "В то же время с технической точки зрения нефть перекуплена, и, кажется, начинается фаза коррекции".

Внимание инвесторов направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится 4 октября.

Что предшествовало

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.

Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Еще 27 сентября утром цена на нефть составляла $94,91 за баррель. А 28 сентября уже – $97,3 за баррель.

После сильных колебаний цен на нефть 27 и 28 сентября рынок вошел в фазу стабилизации и не показал значительных изменений в пятницу. Нефть Brent держалась на уровне $95 за баррель.

2 октября цена упала до $92,32 за баррель.

Новости
Мир
нафта
США
Читайте также:
На фото: Андрій Верес
2 октября, 2023 понедельник
Умер народный артист Украины Андрей Верес
30 сентября, 2023 суббота
Настолько положительный эффект, что США опасаются эскалации: израильский военный эксперт об ATACMS
2 октября, 2023 понедельник
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.43
    Покупка 37.43
    Продажа 38.22
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 октября
11:33
В Киеве изменяют систему оплаты проезда в общественном транспорте. Подробности
11:28
Украина нанесла функциональное поражение Черноморскому флоту РФ, - минобороны Британии
11:22
Энциклопедия цвета: в Киеве презентуют выставку живописи Татьяны Яблонской и Николая Глущенко
11:14
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец назвал два главных направления, которые активно атакует враг
11:09
Обзор
Почему MAGA хочет предать Украину, историческая встреча ЕС в Киеве и посланное предупреждение для России. Акценты мировых СМИ 3 октября
11:09
TikTok тестирует платную подписку без рекламы за $4,99 в месяц
11:01
Инфографика
Курс валют на 3 октября: подорожали ли доллар и евро в обменниках
10:58
Папа Римский оставил открытой возможность благословлять однополые пары
10:46
Подписчики корректировали вражеские обстрелы: в Николаевской области о подозрении сообщили администратору тг-канала
10:43
Возле оккупированного Енакиево в Донецкой области поезд наехал на ЗРК с оккупантами: погибли трое военных, - росСМИ
10:36
США и Дания помогут в укреплении кибербезопасности критически важной инфраструктуры Украины
10:32
Достигнута договоренность, которая ускорит транзит украинской агропродукции по территории Польши: подробности
10:20
Россияне заявили о готовности к зиме, но в оккупированных с 2022 года городах Луганщины не сделано ничего, - ОВА
10:00
OPINION
Я понял, что умирать – легко
09:50
Оккупанты обстреляли Херсонщину: пострадал один человек
09:49
В Турции проводят спецоперацию против курдской группировки: задержаны 90 человек
09:41
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море 3 корабля: есть ли среди них ракетоносители
09:27
В северных областях усиливают ПВО перед зимой, - Наев
09:19
Иногда бывает достаточно жесткий разговор: глава МВД Клименко рассказал, как проходят заседание Ставки
09:14
Постоянная поддержка Украины является ключевым вопросом, – президент ЕБРР
08:59
Эксклюзив
"Начали активнее применять авиацию": волонтер рассказал об интенсивности обстрелов Херсонщины
08:52
Инфографика
Армия РФ за сутки потеряла 15 танков, 40 артсистем и 360 военных, - Генштаб ВСУ
08:42
Впервые с августа: доллар в РФ стоит свыше 100 рублей
08:42
Эксклюзив
Барабаш: Если у россиян не получается что-то на фронте – они сразу бьют по Авдеевке
08:35
Ночная атака РФ: Воздушные силы уничтожили крылатую ракету и 29 "шахедов"
08:29
Микрочип
США предупредили Китай о планах обновить ограничения на экспорт чипов в октябре, - Reuters
08:03
РФ атаковала Днепр и Павлоград
08:02
OPINION
Виталий Портников
Мы свидетели первых капель дождя, который может превратиться в подлинное политическое цунами. Колонка Виталия Портникова
07:51
Совет безопасности ООН разрешил отправку иностранных военных на Гаити
07:46
Эксклюзив
Отсутствие электричества, платная медицина и принудительный набор в армию РФ: Власенко рассказал о ситуации в Северодонецке
07:30
Айшат Кадырова
Кадыров повысит свою 24-летнюю дочь до вице-премьера Чечни
06:53
коррупция
Мы видели, как Украина предпринимает агрессивные действия для борьбы с коррупцией, - представитель Госдепа США
06:45
Вступление Украины в ЕС: глава МИД Чехии считает, что начало переговоров возможно уже осенью
06:22
Российские военные жалуются на командование и нехватку вооружения, - ISW
06:12
Олег Татаров
"Координирует, а не дает приказы": глава МВД Клименко заявил об отсутствии влияния Татарова на ведомство
06:01
Зеленский и Байден. Белый дом, 22 декабря 2022 года
Сигнал сильной поддержки: в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине
05:37
В Великобритании молния вызвала мощный взрыв биогаза
05:37
В Госдепе США не ждут Путина на саммите АТЭС, но на вопрос об аресте уклонились
05:16
Воздушная атака на Украину: зафиксированы "шахеды" и активность тактической авиации РФ
05:08
Силы обороны отвоевали более выгодные позиции у Андреевки, - ISW
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV