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Цена на нефть Brent приближается к $95: опасения дефицита топлива растут

27 сентября, 2023 среда
10:34
Экономика

На фоне нарастающих опасений по поводу дефицита топлива, цены на нефть продолжают расти. Нефть Brent составляет $94,91 за баррель

Об этом сообщает Enkorr.

На лондонской бирже ICE Futures цена на фьючерсы на нефть сорта Brent на ноябрь составляет $94,91 за баррель, что на $0,95 (1,01%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,67 (0,7%) – до $93,96 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь повысились на $0,96 (1,06%) и составили $91,35 за баррель. По итогам прошедшей сессии они выросли на $0,71 (0,8%) – до $90,39 за баррель.

Цены на нефть поддерживаются из-за страхов, что спрос значительно превысит предложение. Эта тревога усилилась после решений Саудовской Аравии и России продолжить добровольное сокращение добычи.

"Кажется, ничто не может помешать ралли цен на нефть. Трейдеры на энергетическом рынке быстро распознают бычий тренд, и для того чтобы его прервать, потребуется гораздо больше, чем сильный доллар и ослабление спроса", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя .

Участники рынка анализируют информацию о возможном изменении запасов энергоносителей в США. Согласно данным Американского института нефти (API), за прошлую неделю запасы нефти в США увеличились на 1,59 млн баррелей, в то время как неделю до этого они уменьшились на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 17.30 по киевскому времени в среду. По прогнозам аналитиков S&P Global Commodity Insights, эти данные могут указать на уменьшение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина – на 120 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,3 млн баррелей.

Что предшествовало

30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.

Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

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