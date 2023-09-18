Цена на нефть Brent поднялась до $94,47 за баррель

Об этом сообщает Enkorr.

К 08:10 по киевскому времени ноябрьский контракт на Brent на бирже ICE Futures рос на $0,54 (0,57%), до $94,47 за баррель. В пятницу Brent поднялся на $0,23 (0,3%), до $93,93 за баррель.

Октябрьский контракт на WTI на NYMEX рос на $0,54 (0,57%), до $94,47 за баррель. В пятницу WTI вырос на $0,61 (0,7%), до $90,77 за баррель, самый высокий уровень с 7 ноября.

Нефть Brent и WTI выросла на 3,6% и 3,7% соответственно за неделю. С начала 2023 года Brent подорожала на 10%.

Саудовская Аравия решила сохранить добровольное понижение добычи нефти на 1 млн б/д до конца 2023 года, что может привести к нехватке нефти на рынке. В то же время, спрос на нефть может возрасти, если США избежат рецессии.

"Фокус внимания трейдеров на этой неделе сместится на заседание Федеральной резервной системы, однако усугубляющаяся проблема нехватки предложения нефти и усугубляющегося сокращения запасов поддерживает "бычьи" настроения на рынке", – объясняет основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Что предшествовало

30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.