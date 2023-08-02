Цена на нефть Brent поднялась до $85,6 за баррель
Стоимость нефти продолжает расти в среду, 2 августа, после понижения, трейдеры оценивают сигналы о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах Америки
Об этом информирует издание Enkorr .
Сообщается, что во вторник оба сорта нефти подешевели на 0,5-0,6%.
На лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть Brent на октябрь стоят $85,59 за баррель, что на 0,8% выше, чем во вторник. 1 августа эти контракты подешевели до $84,91 за баррель.
На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на нефть WTI на сентябрь выросли на 0,85% и составили 82,06 доллара за баррель. Цена снизилась до $81,37 за баррель.
Вчера нефтяной рынок испытал негативное влияние от усиления доллара, которое делает сырьевые товары более дорогими для других валют. Однако нефть все еще привлекает инвесторов, которые, вероятно, будут покупать контракты при понижении цен.
"Ралли на нефтяном рынке готово взять паузу на фоне снижения фондовых индексов в США и укрепления доллара", – отметил старший аналитик Oanda Эдвард Мойя.
Также Американский институт нефти (API) заявляет, что нефтяные запасы в США за неделю снизились на 15,4 млн баррелей. Это может быть самым большим падением с 1982 года, если Минэнерго подтвердит эти данные.
- 15 июля стало известно, что Россия планирует сократить экспорт нефти из западных портов в следующем месяце примерно на 100 – 200 тыс. баррелей в день по сравнению с июлем, поскольку Москва выполняет свое обещание вместе с лидером ОПЕК Саудовской Аравией.
- 25 июля мы писали, что цены на нефть Brent выросли до $82,95 за баррель.
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