Цена на кофе достигла максимума за последние 10 лет

Об этом сообщает CNBC .

На Нью-Йоркской фондовой бирже цена за фунт кофе (0,45 кг) достигла отметки в $2,46. Это стало максимальным показателем с 2011 года, когда цена этого товара превысила $3 за фунт.

В то же время, контрольная цена, которую установила Международная ассоциация кофе - $2,07 за фунт, что на 85% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Специалисты отмечают, что рост цен на кофе связан с погодными условиями в Бразилии: морозы поразили некоторые площади, где выращивают кофе, а также некоторое время был период засухи. Поэтому ситуация с уборкой урожая в 2022 году нестабильна.

На стоимость напитка оказал большое влияние и тот факт, что производят и обжаривают кофейные зерна в разных странах. Кроме того, есть некоторые проблемы с поставками из некоторых стран в связи с пандемией COVID-19 или нестабильной политической ситуацией.

Специалисты отмечают, что понадобится около двух лет, чтобы стабилизировать цену на кофе.



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