Цена на кофе достигла максимума за последние 10 лет
Мировые цены на кофе за последние 10 лет достигли максимума, эксперты говорят, что подорожание будет продолжаться до 2023 года
Об этом сообщает CNBC .
На Нью-Йоркской фондовой бирже цена за фунт кофе (0,45 кг) достигла отметки в $2,46. Это стало максимальным показателем с 2011 года, когда цена этого товара превысила $3 за фунт.
В то же время, контрольная цена, которую установила Международная ассоциация кофе - $2,07 за фунт, что на 85% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Специалисты отмечают, что рост цен на кофе связан с погодными условиями в Бразилии: морозы поразили некоторые площади, где выращивают кофе, а также некоторое время был период засухи. Поэтому ситуация с уборкой урожая в 2022 году нестабильна.
На стоимость напитка оказал большое влияние и тот факт, что производят и обжаривают кофейные зерна в разных странах. Кроме того, есть некоторые проблемы с поставками из некоторых стран в связи с пандемией COVID-19 или нестабильной политической ситуацией.
Специалисты отмечают, что понадобится около двух лет, чтобы стабилизировать цену на кофе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.43
-
EUR
Покупка 30.66Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное