Цена на хлеб может вырасти на 30% в течение месяца из-за тарифов на газ, - экономист
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что украинцы будут платить либо за хлеб по себестоимости, либо с налогов покрывать дефицит цены на газ для пекарей
Об этом он заявил в эфире программы "О деньгах с Александром Морщавкой".
"Мы сейчас говорим о какой-либо аграрной переработке. Хлеб невозможно сделать без газа. Невозможно сделать переработку какой-либо аграрной продукции без энергоносителей. Надо понимать, что если не будет принципиальных решений по изменению цены на газ, то все это должно лечь в себестоимость продукции и это поднимет цену. По оценкам производителей хлеба, за месяц цена может возрасти на 30% социальных сортов", - сказал эксперт.
Он объяснил, что если кому-то давать газ дешевле рыночной цены, то кто-то должен за это платить.
"Мы понимаем, что единственным плательщиком может быть Нафтогаз, который будет потом просить субвенцию из государственного бюджета на покрытие убытков. Даже если бюджет предоставит такую помощь, это будет за счет налогоплательщиков. В итоге, будет платить конечный потребитель", - подытожил Пендзин. .
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