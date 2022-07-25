Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Повышение курса доллара на 25% было неожиданным и для товаров импортной группы. Сейчас у нас на рынке нефтепродуктов в Украине не только стабильность, а падение цены в группе. Напомню, что оптовики подняли цену на 10 грн за один литр, а сейчас начался существенный откат назад. Сегодня цена на горючее составляет 47 грн за литр. Цена обвалилась на 10% и будет еще снижаться, поскольку продукта на рынке очень много", - подчеркнул Куюн.

Дизельное топливо за неделю подешевело в среднем по стране на 30 коп./л, до 56,19 грн/л

За выходные средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 30 коп. до 30,09 грн/л

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