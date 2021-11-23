Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за 1 тыс. кубометров

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные биржи ICE Futures.



Так, цена декабрьского фьючерса достигла EUR90,695 за МВт-ч, то есть $1054 за тысячу кубометров. При этом торги открылись с $998 и перед ростом снижались до $959 за тысячу кубометров.



По данным издания, на этой неделе в Европе ожидается сезонное понижение температуры воздуха. В среднем в ноябре в регионе почти на два градуса холоднее года назад.



Кроме того, неделя 15-21 ноября прошла со слабыми показателями работы ветряного поколения - она обеспечила лишь 12,6% энергобаланса Европы при среднем показателе 14,8% (максимум 19,7%). В ближайшие дни в регионе ожидается слабоветренная погода, что сокращает возможности ветрогенерации.

Напомним, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров.