Цена на газ в Европе превысила $1900/тыс. куб. м на фоне приближения похолодания
Спотовая цена газа в Европе в понедельник, 20 декабря, продолжила рост на фоне сокращения прокачки по газопроводу "Ямал - Европа" и приближения нового похолодания
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ICE Futures.
Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник выросла более чем до $1900 за тыс. кубометров.
Издание отмечает, что цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла EUR148,87 за МВт/час, то есть $1921 за тысячу кубометров.
С конца минувшей недели Газпром сократил бронирование газопровода "Ямал - Европа", а на этой неделе в Европе и России ожидается серьезное понижение температуры воздуха.
- Напомним, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров.
- 23 ноября цена газа в Европе снова выросла до более чем $1000 за 1 тыс. кубометров.
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