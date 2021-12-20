Цена на газ в Европе превысила $1900/тыс. куб. м на фоне приближения похолодания

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ICE Futures.



Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник выросла более чем до $1900 за тыс. кубометров.



Издание отмечает, что цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла EUR148,87 за МВт/час, то есть $1921 за тысячу кубометров.



С конца минувшей недели Газпром сократил бронирование газопровода "Ямал - Европа", а на этой неделе в Европе и России ожидается серьезное понижение температуры воздуха.

Напомним, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров.

23 ноября цена газа в Европе снова выросла до более чем $1000 за 1 тыс. кубометров.