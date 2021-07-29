Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
Цена на газ в Европе 27 июля достигла исторического максимума - 40 евро/мВт-ч
Об этом в Facebook написал гнеральний директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
По словам Макогона, 27 июля на европейском хабе TTF цена на газ с поставкой в следующем месяце пересекла границу в 40 евро / мВт-ч.
"Это исторический максимум. И это в 10 раз больше, чем в мае прошлого года", - написал он.
Ранее Макогон объяснял, что на подорожание газа влияет несколько факторов. Один из них - холодная зима в Европе, из-за которой подземные хранилища в начале лета были почти пусты. Кроме того, активно начался сезон охлаждения в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров.
Также Макогон не исключил политическую составляющую.
Так, "Газпром", по его словам, наращивает поставки газа в Европу, хотя Украина предлагает дополнительные мощности на транспортировку объемом 60 млн куб.м в сутки, или около 2 млрд куб. м в месяц.
"Но "Газпром" не заказывает эти мощности. С моей точки зрения, создает такой искусственный дефицит", - отметил он.
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