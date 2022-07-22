Цена на бензин должна вырасти на 25%: все зависит от инфляции и европейского рынка, - инвестиционный банкир Фурса
Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что цена на бензин в Украине должна вырасти на 25%, но это также будет зависеть от инфляции и цены топлива на европейском рынке
Экономист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Бензин должен стать дороже на 25%. Если цена на бензин в Европе останется стабильной, то цена в Украине вырастет на 25%. Если цена в Европе на бензин будет падать, эти факторы будут компенсировать друг друга. Прогнозировать цену горючего на европейском рынке сложно", - отметил Фурса.
Инвестиционный банкир добавил, что на цену на бензин также повлияет инфляция.
"Прогнозируемая инфляция в 30% изменит цену на бензин. Затем это потянет стоимость импортных товаров. А после бензина это потянет цены товаров и услуг украинских производителей", - отметил Сергей Фурса.
- В отчете НБУ за июнь 2022 г. говорится, что экономика Украины из-за войны, развязанной Россией, спадет по меньшей мере на треть в 2022 году , а темпы ее восстановления будут зависеть от продолжительности войны.
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