Об этом заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении на международной конференции по вопросам восстановления Украины, которую транслировал Еспресо.

"Украина стала кандидатом в члены ЕС. Это уже часть нашей задачи помочь Украине стать на ноги. Мы понимаем, что Украине нужно восстановление, затем отстраивание и осовременивание. С этой мыслью мы ежедневно ходим на работу и делаем то, что можем сделать. Мы понимаем, что первую помощь нужно оказывать учителям, врачам", - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, Запад должен помочь Украине обеспечить бесперебойность выплат пенсий.

"$3-5 млрд долларов нужно ежемесячно Украине, чтобы покрывать базовые потребности. С помощью международных институтов, США и европейских стран, я думаю, мы можем помочь справиться с соответствующими долговыми обязательствами. Для нас это цена, которую мы платим за свободу, - от 3 до 5 млрд ежемесячно. В 2023 году будет сумма в 8 млрд", - подытожила глава Еврокомиссии.