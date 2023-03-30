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"Цена, которую гражданские платят за войну": украинец Малолетка за снимки Мариуполя получил награду World Press Photo

30 мартa, 2023 четверг
03:43
Культура

Украинский фотожурналист Евгений Малолетка стал одним из лауреатов премии World Press Photo 2023 за фотографии из охваченного войной Мариуполя

Об этом идет речь в сообщении на сайте конкурса.

Малолетка стал одним из победителей в категории Европа. Украинского фотографа отметили за серию снимков под названием The Siege of Mariupol ("Осада Мариуполя"). На сайте премии World Press Photo подчеркнули, что Малолетка был одним из немногих фотографов, документировавших события в Мариуполе в то время.

"Эта история изображает реальность российских атак на Мариуполь напрямую, не прибегая к трагизму и другим визуальным возможностям. Серия полна редких и исторических изображений с разных ракурсов, передающих цену, которую граждане платят за войну.

Каждое изображение произвело на жюри особое впечатление. Они были поражены тем, как украинский фотограф рисковал своей жизнью, чтобы получить доступ к визуальным изображениям русских боевиков и сделать эти изображения доступными миру. Эта история станет как коллекция впечатляющих иконических изображений продолжающейся войны», – говорится в комментарии жюри World Press Photo.

Кроме Евгения Малолетки, награды в категории Европа получили еще четыре фотографа, два из них представили фотографии с войны в Украине. Это работа фотографа Алкиса Константинидиса "Яна и Виктор", где женщина плачет над телом убитого отца после российского обстрела Харькова, а также серия "Военные раны" фотографа Эмилио Моренатти, показывающая людей, подвергшихся ампутациям в результате российской агрессии.

В общей сложности 24 победителя премии World Press Photo были отобраны независимым жюри из более 60 тысяч работ от 3 752 фотографов из 127 стран мира.

  • Напомним, Евгений Малолетко также стал лучшим фотографом 2022 года по версии The Guardian.
Мариуполь
война с Россией
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