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Цена измены в Афганистане

20 августа, 2021 пятница
12:48
Новости

"Талибан" вместе со своими союзниками получил в Афганистане победу в войне на истощение. Президент Ашраф Гани бежал в Объединенные Арабские Эмираты, американские дипломаты покинули посольство, военнослужащих афганской национальной армии подкупили для того, чтобы они массово сдавались, а простые афганцы хлынули толпой к кабульскому аэропорту. И в этот момент президент Джо Байден вписал свое имя в учебники по истории, решив спешно вывести войска из страны до 31 августа, как это и было спланировано ранее. Плановый уход быстро превратилось в бегство Америки

Преждевременный выход из Афганистана имеет серьезные последствия и станет причиной того, что и союзники, и враги перестанут доверять внешнеполитическим обещаниям Америки.

В понедельник во время своей речи к нации Байден с двойным рвением оправдывал вывода войска, но не смог объяснить столь стремительный успех "Талибана". Он тыкал пальцем на нескольких виновников, включая теперь уже президента в изгнании Ашрафа Гани, беспомощное афганское войско (несмотря на то, что оно получило сотни миллиардов долларов американской помощи), и слабое мирное соглашение, заключенное администрацией Трампа. Должны были все, кроме главнокомандующего.

С политической точки зрения Байден надеялся, что прав. Американские избиратели продемонстрировали определенное желание "завершить вечные войны". Но не так. И когда уже появляются страшные кадры, предварительные социологические данные показывают, что 49% американцев продолжают поддерживать вывод войск. Хотя в апреле их было 69%. Если в течение нескольких следующих недель оттуда безопасно эвакуировать всех американцев и наших афганских помощников, то президент может попытаться подать это как победу. А если американцев убивать и брать в заложники, тогда Байдена будет трудно объявить о победе. Это будет новый Джимми Картер, но еще и с инфляцией.

Что бы ни произошло в течение следующих недель и месяцев, первые кадры из Кабула пробуждают воспоминания о падении Сайгона в 1975 году. Это также была победа негуманной идеологии над попытками Соединенных Штатов построить либеральную демократию. Но во Вьетнаме, в отличие от Афганистана, Соединенные Штаты проводили операцию "Порывистый ветер" во время которой эвакуировали из опасных мест солдат, дипломатов и гражданских лиц на кораблях Седьмого флота. А вместе с ними вывозили многих беженцев, которым Соединенные Штаты вместе со своими партнерами могли предоставить в себя убежище.

В Афганистане до сих пор остаются в ловушке тысячи граждан США без указаний или подсказок о том, как безопасно откуда эвакуироваться. Афганские переводчики, журналисты, а также другие люди, которые помогали во время войны с "Аль-Каидой" и "Талибаном", находятся в похожем подвешенном состоянии. Более 80 000 человек вместе со своими родственниками подали заявки на получение специальных иммиграционных виз. Джо Байден сказал, что в течение семи прошедших месяцев выдали только две с половиной тысячи виз. Этом нет прощения.

Представитель Пентагона Джон Кирби предположил, что сейчас военнослужащие смогут помочь ежедневно эвакуировать пять тысяч людей, которые уже имеют визу. А те, кому эти визы нужны, даже смогут подать документы на их получение посреди хаоса и страха правления "Талибана".

Эта эвакуация является катастрофической ошибкой, которую американские союзники и враги еще долго не забудут.

Сторонники администрации Байдена указывать на этот коллапс, как на доказательство того, что в течение следующего года или даже десяти лет, невозможно было бы активизировать коррумпированное афганское правительство и армию. И что высших военных чиновников не надо винить за неспособность построить демократический Афганистан. Впрочем, правда заключается в том, что в таком бездарном выводе войск должен главнокомандующий и американские политические лидеры. Доверяя тому, что режим Гане удержит ситуацию под контролем, и не обращая внимания на советы оставить в Афганистане ограниченное военное присутствие, президент Байден создал условия для полного провала.

Ответственность за этот провал лежит на обеих партиях. Нужно помнить о том, что именно предыдущая администрация решила вывести войска к 1 мая. Бывший государственный секретарь Майк Помпео согласился в ходе переговоров на освобождение из тюрем около пяти тысяч талибов - среди них и муллу Абдула Гани Барадара. Афганистан должен стать предупреждения во всем политическом спектре.

Некомпетентный вывод войск и позорное оставление на произвол судьбы тех афганцев, которые достойновоювалы за наши общие цели, стало серьезным ударом по уже испорченной репутации Америки. Наши союзники будут оправдано нервничать, помня о том, что это именно мы позволили Саддаму Хуссейну атаковать курдов ядовитым газом, а затем предали наших курдских союзников в Сирии.

Провальный вывод войск ослабляет наше геополитическое влияние и позволит России и Китаю проталкивать свой нарратив о том, что Америка - это ненадежный партнер. Многие американцы не помнят падение Сайгона или то, как еще раньше президент Дуайт Эйзенхауэр не помог венграм, когда Советский Союз подавил революцию в 1956 году, убив тысячи людей. Но те события все еще будут влиять на отношение мира к США.

Каждая измена делает так, что наши партнеры станут меньше полагаться на нас в будущем. Афганистан - это наш промах. И американцы не полностью понимают то, что произойдет после нашего проигрыша. Афганистан станет колыбелью для жестоких экстремистских групп, как это уже было до нашего вторжения. "Талибан" имеет связи с "Аль-Каидой", "исламистским движением Туркестана", "изб ут-Тахрир" и другими группами джихадистов. Будучи теперь у власти, талибы могут и дальше поддерживать смертоносные миссии этих групп.

Соседи Афганистана столкнутся со страхом обновленного терроризма, массовыми потоками беженцев и торговыми проблемами. Америка хотела усилить свои отношения со странами Центральной Азии в противовес все более агрессивному Китаю. А теперь наши партнеры в Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане задержат дыхание, готовясь к шторму, и размышляя о том, можно ли Америке доверять.

Вывод американских войск создаст стратегический вакуум, который заполнят "Талибан", Пакистан, Иран и Китай. Сдав свои лидерские позиции в мире, Америка уступила столетию Китая с его торговым империализмом и демократическим регрессом. Каяться уже может быть слишком поздно. Сегодня для американского престижа в мире и ради афганского народа, мы должны совместно потребовать у наших лидеров лучшего. Иначе мир развернется спиной к нам и к нашим ценностям. А мы продолжим необратимое падение.

Ариэль Коэн, внештатный сотрудник American Council, директор программы по энергетике, роста и безопасности в Центре международных налогов и инвестиций

NewsWeek

Перевод Юрия Физера

Афганистан
США
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