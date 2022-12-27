Об этом сообщает ТАСС.

Котировки газа снижаются на фоне жаркой погоды в Европе, пишет агентство. Также на цены влияет рост доли ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС – в воскресенье, 25 декабря, она превысила 31%.

Также значение могут иметь большие запасы газа в хранилищах, ведь ЕС сократил потребление газа на 20% за последние 4 месяца.

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