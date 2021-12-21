Цена газа в Европе впервые достигла показателя свыше $2 тыс.

Об этом сообщают данные лондонской биржи ICE Futures.



Во вторник, 21 декабря, цена за газ в Европе превысила $2000 за тысячу кубометров. Ожидается, что эти показатели будут расти и дальше.



Предыдущий рекорд цен на газ в Европе был поставлен в октябре этого года. Тогда цена превысила $1900 долларов за тысячу кубометров.



Рост цен происходит на фоне прогнозов о похолодании в Европе, а также из-за действий Газпрома.



Во вторник, 21 декабря, российская компания отказалась заказывать транзит по трубопроводу "Ямал - Европа", в связи с чем трубопровод остановился и изменил направление движения.



Как сообщает Reuters, в Кремле заявили, что этот шаг не имеет политической подоплеки. Однако, некоторые западные политики и отраслевые эксперты обвиняют РФ в прекращении поставок газа в Европу на фоне политической напряженности вокруг Украины, а также задержек с сертификацией газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров.

Вчера, 20 декабря, сообщалось, что спотовая цена газа в Европе выросла до $1900 за тыс. кубометров на фоне предупреждений о серьезном снижении температур на этой неделе в Европе и России.