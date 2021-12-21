Цена газа в Европе впервые достигла показателя свыше $2 тыс.
Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, впервые превысив отметку в $2 тыс.
Об этом сообщают данные лондонской биржи ICE Futures.
Во вторник, 21 декабря, цена за газ в Европе превысила $2000 за тысячу кубометров. Ожидается, что эти показатели будут расти и дальше.
Предыдущий рекорд цен на газ в Европе был поставлен в октябре этого года. Тогда цена превысила $1900 долларов за тысячу кубометров.
Рост цен происходит на фоне прогнозов о похолодании в Европе, а также из-за действий Газпрома.
Во вторник, 21 декабря, российская компания отказалась заказывать транзит по трубопроводу "Ямал - Европа", в связи с чем трубопровод остановился и изменил направление движения.
Как сообщает Reuters, в Кремле заявили, что этот шаг не имеет политической подоплеки. Однако, некоторые западные политики и отраслевые эксперты обвиняют РФ в прекращении поставок газа в Европу на фоне политической напряженности вокруг Украины, а также задержек с сертификацией газопровода "Северный поток - 2".
- Напомним, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров.
- Вчера, 20 декабря, сообщалось, что спотовая цена газа в Европе выросла до $1900 за тыс. кубометров на фоне предупреждений о серьезном снижении температур на этой неделе в Европе и России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное