Цена газа в Европе упала ниже $1 тыс. на бирже ICE
В четверг, 31 декабря, цена на газ в Европе на бирже Intercontinental Exchange (ICE) впервые с 6 декабря упала ниже $1 тыс. за тысячу кубометров
Об этом сообщает "Укринформ" .
В частности, на хабе TTF в Нидерландах цена январского фьючерса снизилась до $995 за тысячу кубометров.
Общее снижение стоимости газа за день составило почти 12%.
Напомним, 21 декабря цена на газ в Европе впервые в истории превысила $2 тыс. за тысячу кубометров .
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