Цена газа в Европе упала ниже $1 тыс. на бирже ICE

Об этом сообщает "Укринформ" .



В частности, на хабе TTF в Нидерландах цена январского фьючерса снизилась до $995 за тысячу кубометров.



Общее снижение стоимости газа за день составило почти 12%.



Напомним, 21 декабря цена на газ в Европе впервые в истории превысила $2 тыс. за тысячу кубометров .



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