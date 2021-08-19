Цена газа в Европе упала на 10% из-за информации о запуске "Северного потока-2" в 2021 году
Цена газа в Европе снизилась до $ 511 на заявлениях о запуске "Северного потока-2" в 2021 году
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .
Согласно сообщениям, ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс по индексу газового хаба TTF на ICE Futures упал до $ 511 с $ 531 за тысячу кубометров.
В агентстве напомнили, что ранее "Газпром" объявил, что "по газопроводу " Северный поток-2 " в текущем году может быть поставлено 5600000000 куб. м газа".
Отмечается, что фактор запуска "Северного потока-2" является главным для динамики газового рынка Европы в этом году.
- Напомним, цена на газ в Европе 27 июля достигла исторического максимума - 40 евро/куб. м
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