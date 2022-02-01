Цена газа в Европе опустилась ниже $900/тыс. куб. м на фоне роста транзита через Украину

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE .



По состоянию на вторник ближайший фьючерс на TTF на бирже ICE Futures снизился до $898 за тыс. кубометров. Отметим, что в январе средняя стоимость контракта "на день вперед" составила 976 долларов, а в декабре - 1310 долларов за тыс. кубов.



Снижение цен происходит на фоне увеличения прокачки российского газа через территорию Украины. Номинация на прокачку газа через Украину на 1 февраля повысилась до 107,7 млн куб. м, в то время как в январе транзит "Газпрома" через нашу страну составил в среднем 54 млн куб. м в сутки.



Также во вторник реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" упал почти в шесть раз по сравнению с понедельником.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb