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Цена газа в Европе опустилась ниже $900/тыс. куб. м на фоне роста транзита через Украину

1 февраля, 2022 вторник
12:33
Экономика газ

Во вторник, 1 февраля, цена газа в Европе упала ниже $900/тыс. куб. м на фоне роста поставок газа "Газпрому" украинским коридором

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE .

По состоянию на вторник ближайший фьючерс на TTF на бирже ICE Futures снизился до $898 за тыс. кубометров. Отметим, что в январе средняя стоимость контракта "на день вперед" составила 976 долларов, а в декабре - 1310 долларов за тыс. кубов.

Снижение цен происходит на фоне увеличения прокачки российского газа через территорию Украины. Номинация на прокачку газа через Украину на 1 февраля повысилась до 107,7 млн куб. м, в то время как в январе транзит "Газпрома" через нашу страну составил в среднем 54 млн куб. м в сутки.

Также во вторник реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" упал почти в шесть раз по сравнению с понедельником.

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газ
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