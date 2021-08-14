Цена электроэнергии на оптовом рынке выросла на 80% за месяц

"Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РДН за первую декаду августа 2021 года составляет 2 079,35 грн/МВт-ч. (без НДС). Это на 81,69% выше, чем за 10 дней июля 2021 года, и на 41,02% выше, чем за июль в целом", - говорится в сообщении "Оператора рынка".

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена акцептированной электроэнергии за 10 дней августа составила 3 301,30 грн/МВт-час. (без НДС), что на 192,73% выше аналогичного периода июля, и на 89,14% выше по сравнению с июлем в целом.

Сообщается, что общий объем купли-продажи электрической энергии на РДН за 10 дней августа увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 14,65% и составил 827 952 МВт-час. На ВГС акцептировано на 43,98% электроэнергии больше по сравнению с первой декадой июля, 68473 МВт-час.