Цена электроэнергии на оптовом рынке выросла на 80% за месяц
За первую декаду августа по сравнению с аналогичным периодом июля средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" выросла на 81,69%, до 2 079,35 грн/МВт-ч
"Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РДН за первую декаду августа 2021 года составляет 2 079,35 грн/МВт-ч. (без НДС). Это на 81,69% выше, чем за 10 дней июля 2021 года, и на 41,02% выше, чем за июль в целом", - говорится в сообщении "Оператора рынка".
На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена акцептированной электроэнергии за 10 дней августа составила 3 301,30 грн/МВт-час. (без НДС), что на 192,73% выше аналогичного периода июля, и на 89,14% выше по сравнению с июлем в целом.
Сообщается, что общий объем купли-продажи электрической энергии на РДН за 10 дней августа увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 14,65% и составил 827 952 МВт-час. На ВГС акцептировано на 43,98% электроэнергии больше по сравнению с первой декадой июля, 68473 МВт-час.
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