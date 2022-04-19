Цена электроэнергии для населения не изменится до 31 октября
В министерстве энергетики заверили, что цена электроэнергии не будет меняться для населения до 31 октября 2022 года
Об этом сообщает Энергоатом.
Отмечается, что цена будет составлять 1,44 грн для потребляющих до 250 кВт/месяц и 1,68 грн для тех, кто потребляет больше электроэнергии.
Также в министерстве просят, по возможности, своевременно оплачивать коммунальные услуги, ведь исправная работа системы электроснабжения – это также наш энергетический фронт.
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