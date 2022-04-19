Цена электроэнергии для населения не изменится до 31 октября

Об этом сообщает Энергоатом.

Отмечается, что цена будет составлять 1,44 грн для потребляющих до 250 кВт/месяц и 1,68 грн для тех, кто потребляет больше электроэнергии.

Также в министерстве просят, по возможности, своевременно оплачивать коммунальные услуги, ведь исправная работа системы электроснабжения – это также наш энергетический фронт.

Киевская городская государственная администрация приняла решение заморозить до 31 мая тарифы на горячую воду и отопление.

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