Цена битвы за Украину будет немалой, однако война должна стать стратегическим поражением РФ, - Байден

Об этом он заявил во время выступления на производстве компании Lockheed Martin в штате Алабама, где производятся системы Javelin, передает Еспресо.



"Каждый день мы видим в новостях зверства и военные преступления, которые совершают российские войска по приказу президента Путина. Это крает сердце. И свою страну в Украине защищают все, не только военные, это люди, люди на улицах. Мужчины и женщины борются за свою страну. Мы знаем, что США играют ведущую роль, чтобы мобилизовать союзников и чтобы украинцы имели возможности, имели боеприпасы, чтобы защитить себя и Украину", - сказал Байден.



Он сообщил, что США направили 10 "джавелинов" на каждый (российский, ред) танк в Украине.



"Украинцы называют Джавелин и Джавелина детей. которые рождаются - это не шутка. В Украине люди, взявшие в руки оружие заслуживают поддержки. Отправляя украинцам оружие, а не американских солдат на территорию их страны, вы (создатели Javelin, - ред), охраняете нас от третьей мировой войны. Честно говоря, они выставляют российских военных дураками. Эта война должна стать стратегическим поражением для россиян, это именно благодаря тому, что Америка поддерживает украинцев", - добавил глава Белого дома.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения США предоставили более $3 млрд. в поддержку Украине.



Байден подчеркнул, что цена битвы против Путина "будет недешевой, но уступка агрессии будет дороже".

Он напомнил, что на прошлой неделе направил в Конгресс предложение о выделении дополнительных $33 млрд.



По его словам, необходимо, чтобы США продолжили отправлять оружие непосредственно на передовую борьбы за свободу Украины, а также для дальнейшей поддержки украинского народа.