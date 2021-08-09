Цена биткоина впервые с середины мая пересекла отметку $ 45 тыс.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinDesk.



Согласно данным биржи, биткоин вернулся к росту после длительного падения. В воскресенье, 8 августа, он поднялся выше $ 45 тыс.



Отметим, что последний раз первая криптовалюта поднималась до этой отметки в середине мая.

По состоянию на 13:30 по Киеву стоимость криптовалюты составляет $ 45,2 тыс.

